4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar

ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, ORC Araştırma, eylül ayının son haftasında gerçekleştirdiği yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.
İşte ORC Araştırma'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin 4 büyükşehir için anket sonuçları...
ANKARA
Mansur Yavaş %31,6Osman Gökçek %20,2Turgut Altınok %14,9Fethi Yaşar %7,6Kürşat Zorlu %7,1
AYDIN
Özlem Çerçioğlu %36,7Mustafa Savaş %22,3Abdurrahman Öz %17,2Recep Taner %9,8Bülent Tezcan %6,2
BURSA
Mustafa Bozbey %38,7Alinur Aktaş %20,5Mustafa Varank %10,4Mustafa Dündar %9,3
İZMİR
Tunç Soyer %20,2Utku Gümrükçü %16,1Hamza Dağ %13,3Ümit Özlale %11,5Mahmut Özgener %10,8