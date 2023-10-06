4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar

ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 1

Haber3'te yer alan bilgilere göre, ORC Araştırma, eylül ayının son haftasında gerçekleştirdiği yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 2

İşte ORC Araştırma'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin 4 büyükşehir için anket sonuçları...

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 3

ANKARA

Mansur Yavaş %31,6
Osman Gökçek %20,2
Turgut Altınok %14,9
Fethi Yaşar %7,6
Kürşat Zorlu %7,1

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 4

AYDIN

Özlem Çerçioğlu %36,7
Mustafa Savaş %22,3
Abdurrahman Öz %17,2
Recep Taner %9,8
Bülent Tezcan %6,2

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 5

BURSA

Mustafa Bozbey %38,7
Alinur Aktaş %20,5
Mustafa Varank %10,4
Mustafa Dündar %9,3

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 6

İZMİR

Tunç Soyer %20,2
Utku Gümrükçü %16,1
Hamza Dağ %13,3
Ümit Özlale %11,5
Mahmut Özgener %10,8

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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 7
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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 8
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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 9
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4 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi açıklandı. İşte flaş sonuçlar 10
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