4 çocuk annesi eşini 9 kez bıçaklamıştı. Tutuklandı

Antalya’da tartıştığı 4 çocuk annesi eşini sırtından 8, boğazından bir bıçak darbesiyle öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme suçundan’ tutuklandı.

4 çocuk annesi eşini 9 kez bıçaklamıştı. Tutuklandı

İHA

Olay, dün Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir sitenin 4’üncü katında eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Metin Sümer (32), 4 çocuk annesi eşi Ceylan Sümer (30) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçaklayan Metin Sümer, iddiaya göre daha sonra yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

Çiftin çocukları bu sırada balkona çıkarak yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşuları, genç kadını kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Cinayet anında evde çiftin İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) isimli çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede şahsın uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası şahsın babası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TAM 9 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Yapılan incelemede ise hayatını kaybeden Ceylan Sümer’in sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Ceylan Sümer’in cenazesi, sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık krizine girdiğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı Metin Sümer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘eşini kasten öldürme suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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