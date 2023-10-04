İzleyiciler 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ekim Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 4 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 4 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?

4 EKİM ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

23:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Yabani

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:15 Ömer

02:30 Güzel Köylü

04:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak