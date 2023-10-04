İzleyiciler 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ekim Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 4 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 4 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?
4 EKİM ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
23:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Yabani
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
02:30 Güzel Köylü
04:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak