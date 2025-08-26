4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı

Kaynak: İHA
4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı

Zonguldak’ta halı temizleme dükkanından çıkan yangında 4 ev bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken 7 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın Çınartepe Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan bir halı temizleme dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre dükkanda nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonucunda yan tarafından bulunan evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesi sonunda yangını güçlükle söndürebildi. İtfaiye ekiplerine Zonguldak Belediyesine bağlı sulama araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozözler de destek verdi.

Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye personeli ve vatandaşlar olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Son Haberler
4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı
4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı
Trump FED Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı
Trump FED Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı
Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti
Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti
Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ikna etti
Köprüden atlamak isteyen şahsı polis ikna etti
9 yaşındaki öz kızını taciz eden şahıs yakalandı
9 yaşındaki öz kızını taciz eden şahıs yakalandı