4 ev bir iş yeri gecenin karanlığında alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre yangın Çınartepe Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan bir halı temizleme dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre dükkanda nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonucunda yan tarafından bulunan evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesi sonunda yangını güçlükle söndürebildi. İtfaiye ekiplerine Zonguldak Belediyesine bağlı sulama araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozözler de destek verdi.

Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye personeli ve vatandaşlar olmak üzere 7 kişi yaralandı.