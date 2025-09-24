4 gemiyle birlikte geldiler! Dikkat çeken ABD vatandaşı detayı

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemi demirledi.

Ege Port Limanı'na Marshall Adaları bayraklı "Vista", İtalya bayraklı "Aida Blu", Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 13 bin 750 turist indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

