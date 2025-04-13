4 gollü maçta kazanan ne Ankaragücü ne Boluspor

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü - Geosis Boluspor maçı, Ankara’da 2-2 beraberlikle bitti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
28. dakikada Boluspor'da sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Kosta Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Oğuz Güçtekin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 0-2
45+4. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Owusu Kwabena, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
63. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Renaldo Cephas'ın şutunda top ağlara gitti. 2-2