4 gollü maşta kazanan çıkmadı

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4 gollü maşta kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig’de Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşılaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Böylece Keçiörengücü’nün yenilmezlik serisi 3 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.

Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Öte yandan Esenler Erokspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

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