4 gün haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 gün haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'da 4 gün boyunca kendisinden haber alınmayan 56 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'da 4 gün boyunca kendisinden haber alınmayan 56 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Bolvadin ilçesi Hacı Halife Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Adem Turacı'dan (56) haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Turacı'nın evine giden ekipler ardından itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri şahsın evine merdiven yardımıyla pencereden girerek kapıyı açtı. İçeri giren ekipler Turacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Turacı'nın öldüğünü belirledi. Adem Turacının cenazesini evinden polisler ve zabıtalar çıkarttı. Turacı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

4 gün haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

4 gün haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

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