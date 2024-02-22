4 gün okul, 3 gün tatil

Kaynak: Hürriyet-Takvim
4 gün okul, 3 gün tatil
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan “4 gün okul, 3 gün tatil” iddiasını yalanladı.

Bakanlık, böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

MEB, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda 4 gün eğitim, 3 gün tatil uygulamasına geçeceği yönünde asılsız haberler yer almaktadır. Bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Bakanlığımızın böyle bir uygulamayı planlaması veya gündeminde bulundurması söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, eğitim öğretim yılının başlangıcı, bitişi, tatil günleri ve haftalık ders saatleri gibi hususların, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5. maddesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Bakanlıkça belirlendiğini hatırlattı.

Bakanlık, bu konuda herhangi bir değişiklik olması halinde kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “4 gün okul, 3 gün tatil” iddiasının tamamen şehir efsanesi olduğunu söyledi.

Tekin, “Böyle bir şey yok. Kesinlikle asılsız bir iddia. Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey.” dedi.

Tekin, olayın gerçekliğini yansıtmadığını vurguladı.

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