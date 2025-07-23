4 gün önce ormanların yandığı kentte alevler yeniden yükseldi: Yol kapandı, vatandaşlar tahliye edildi

Kaynak: AA / DHA / İHA
4 gün önce ormanların yandığı kentte alevler yeniden yükseldi: Yol kapandı, vatandaşlar tahliye edildi

Sakarya’da yaklaşık 4 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgeye yakın yerde bir orman yangını daha çıktı. Yangının sıçradığı otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken bazı evler tahliye edildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi.

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Orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

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