4 gündür kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
4 gündür kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan Doktor Deniz Toman, 4 gün sonra ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan 32 yaşındaki doktor Deniz Toman'ın arama çalışmaları bugünde devam etti.

İstanbul'da aile hekimliğinden istifa ederek Antalya'ya yerleşen Toman, Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyaret etmişti. Ancak 4 Haziran saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı.

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Yakınlarının endişeli başvurusu üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Toman'ın cansız bedeni babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında bulundu.

Jandarma ve savcılık ekipleri olay yerinde detaylı inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Şu aşamada intihar ihtimali üzerinde duruluyor ancak soruşturma devam ediyor.

Toman'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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