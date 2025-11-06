Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerini açıkladı.

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 31 Ekim haftasında 242,8 milyon dolarlık hisse aldı. Yabancılar, borsada 4 haftadır net satış yaparken, geçtiğimiz hafta yeniden alıma yöneldi.

Ayrıca, yabancı yatırımcı tahvilde de 486,6 milyon dolarlık alım yaptı.

24 Ekim ile biten haftada yabancı 118,5 milyon dolarlık hisse satarken, 441,8 milyon dolarlık tahvil satışı yapmıştı.

Yabancıların alımına karşın kurdaki ve fiyatlardaki değişimlerle hisse senedi stoku 32,32 milyar dolardan 32,29 milyar dolara gerilerken, tahvil stoku 15,01 milyar dolardan 15,68 milyar dolara indi.