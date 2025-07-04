4 il için dev destek! Toplam 28 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında "Yeşil ve Kapsayıcı Kalkınma Hibe Desteği Programı"nı ilan etti. Toplam bütçesi 28 milyon TL olan program kapsamında çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık odağında geliştirilecek projelere hibe desteği sağlanacak.

Desteklenecek projelerin Avrupa Birliği'nin Yeşil Taksonomi Tüzüğü'ndeki çevresel hedeflerden en az biriyle uyumlu olması gerekiyor. Bu hedefler arasında iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, biyoçeşitliliğin korunması gibi başlıklar yer alıyor.

Programda üç tematik hedef alanı bulunuyor. Bunlar; sürdürülebilir tarımsal ürünlerin işlenmesi ve markalaşması, imalat ve yazılım sektöründe yeşil üretim süreçleri ile turizmde yeşil dönüşüm olarak sıralanıyor.

Kadınlar, gençler ve kırılgan grupların desteklenmesine öncelik tanınan program kapsamında, bu grupların yönettiği veya temsil edildiği girişimlere ilave puan avantajı sağlanacak. Ayrıca 5. ve 6. kademe ilçelerden gelen tekliflere de pozitif ayrımcılık uygulanacak.

Program kapsamında mikro ve küçük işletmelere yüzde 50 ila yüzde 75 oranında; kooperatif ve üretici birliklerine ise yüzde 75 ila yüzde 90 oranında destek verilecek. Hibe tutarı 600 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişirken, proje süresi azami 12 ay olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2025 olarak açıklanırken, başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası finansmanı ile uygulayacağımız bu yeni destek programı, yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık alanlarında bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik bir araç niteliği taşıyor. Projenin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirilecek. 10 Temmuz'da çevrim içi, 18 Temmuz'da Bingöl ve Tunceli, 21 Temmuz'da ise Elazığ ve Malatya'da düzenlenecek toplantılarda, başvuru süreci ve proje hazırlığına dair detaylı bilgiler paylaşılacak.