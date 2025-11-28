Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Güney Ege'de gece yarısından itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde ise kuzey ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi.

Fırtınanın yarın 00.00-12.00 saatleri arasında etkili olması, öğleden sonra ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı verdi.

İzmir, Aydın, Bodrum ve Marmaris çevrelerinde dolu ile hortum riski bulunuyor.MGM’den yapılan açıklamaya göre bugün Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle İzmir’in kıyı ilçeleri ile Aydın, Bodrum ve Marmaris’e kadar uzanan bölgede dolu yağışı ve hortum oluşma ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği belirtilirken, pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği, yeni haftada ülkenin doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Edirne 16°C

İstanbul 19°C

Denizli 20°C

İzmir 21°C

Adana 24°C

Ankara 17°C

Samsun 23°C

Malatya 7°C

Diyarbakır 15°C

Gaziantep 18°C