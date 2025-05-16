4 il için son dakika uyarısı! Tarih verildi

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Denizli ve bölgesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINANIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Hızı zaman zaman 50-80 km/saate kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınanın Cumartesi sabahı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.