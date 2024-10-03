4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "kazanma garantili kupon" yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Önceki gün İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., E.A., M.Ç.D., M.B.D., M.E. ve M.Ö. tutuklandı, S.A. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin ayrıca mağdurlardan sigorta, vergi gibi ek ödeme gerektiğini söyleyip, tekrar para talep ettikleri de ileri sürüldü. (DHA)