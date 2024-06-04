4 ilde 'Kalkan-23' Operasyonu: 63 göçmen kaçakçısı yakalandı

Jandarma ekipleri, dört ilde düzenlediği "Kalkan-23" operasyonları kapsamında göçmen kaçakçılığına karışan 63 organizatörü yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu operasyonların detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Organizatörlerden 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18’i tutuklandı, 5‘i hakkında adli kontrol kararı verildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9’u tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve 125 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 10’u tutuklandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 1’i tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı."