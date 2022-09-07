7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Jandarma tarafından 4 ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 102 kilo kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:11
Takip Et

4 ilde uyuşturucu operasyonu: 102 kilo kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
+
Aa
-

Samsun'da jandarma tarafından 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 102 kilo kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Trabzon, Kütahya, Manisa ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarımızca organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 102 kg. kubar esrar ve 418 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
3
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
4
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
5
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
6
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
7
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.