4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı

Kaynak: İHA
4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı

Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında bir baba, kızı ve damadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Yalova'da kiraladıkları bir villayı uyuşturucu üretim tesisine çevirdikleri ve ürettikleri uyuşturucuları büyük şehirlerde sattıkları tespit edildi.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Hint keneviri bitkisi yetiştirdikleri ve hasat sonrasında elde edilen uyuşturucunun satışını yaptıkları" belirlenen kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Yalova merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, C.Z., E.Z., İ.T., M.M., S.S., Ö.O. ve S.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden üçünün baba, kızı ve damadı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde narkotik madde arama köpekleri Gölge ve Zeytin eşliğinde arama yaptı. Aramalarda, 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk, vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Villada yapılan aramalarda ise, Hint keneviri bitkisi üretiminde kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı ile çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

aw235820-04.jpg

aw235820-07.jpg

aw235820-02.jpg

aw235820-01.jpg

aw235820-03.jpg

aw235820-06.jpg

aw235820-05.jpg

Son Haberler
Sıcakta bekleyen sularda büyük tehlike! Bu kodu görünce sakın içmeyin Sağlık
Sıcakta bekleyen sularda büyük tehlike! Bu kodu görünce sakın içmeyin
Damperli kamyon böyle şaha kalktı! Görenler şaştı kaldı Gündem
Damperli kamyon böyle şaha kalktı! Görenler şaştı kaldı
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor Teknoloji
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor
Michael Jackson arkasında dağ gibi borç bırakmış Magazin
Michael Jackson arkasında dağ gibi borç bırakmış
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı Spor
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı
Efsane marka ABD devini satın alıyor. Bir zamanlar herkesin elindeydi Teknoloji
Efsane marka ABD devini satın alıyor. Bir zamanlar herkesin elindeydi