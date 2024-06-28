4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Hint keneviri bitkisi yetiştirdikleri ve hasat sonrasında elde edilen uyuşturucunun satışını yaptıkları" belirlenen kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Yalova merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, C.Z., E.Z., İ.T., M.M., S.S., Ö.O. ve S.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden üçünün baba, kızı ve damadı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde narkotik madde arama köpekleri Gölge ve Zeytin eşliğinde arama yaptı. Aramalarda, 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk, vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Villada yapılan aramalarda ise, Hint keneviri bitkisi üretiminde kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı ile çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.