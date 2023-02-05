﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BatmanBatman'da kar nedeniyle 311 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, ilçelerden Sason'da 31 köy, 61 mezra, Kozluk'ta 26 köy, 80 mezra, Gercüş 53 köy, 12 mezra, Beşiri'de 20 köy, 25 mezra, Hasankeyf'te de 3 köy olmak üzere 311 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor- Kulp-Muş kara yolu ulaşıma kapandıDiyarbakır'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasındaki yol, bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Karayolları 9 Bölge 92. Şube Şefliğince, 30 araç 80 personelle karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.(AA)