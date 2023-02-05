﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.Merkezde 6 köy, 3 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy 8 mezra, Uludere'de 3 köy, Güçlükonak'ta 16 köy 1 mezra, Cizre'de 9 köy, 2 mezra ve İdil'de 44 köy 5 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 3 köy yolu açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.Ekiplerin çabasıyla sabah kapanan Şırnak-Hakkari kara yolu ile Şırnak- Siirt arasındaki Birini mevkisinde kapanan yol ulaşıma açıldı.Yolda mahsur kalan 1 tır, 3 minibüs ve 2 otomobil kurtarıldı.Kent merkezinde de belediye ekipleri kapanan yollar ve ana arterleri ulaşıma açarken, tuzlama çalışması sürüyor.