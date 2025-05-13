4 işçi ölümden döndü. Temizlik faciası

Kaynak: DHA
4 işçi ölümden döndü. Temizlik faciası

Kocaeli Dilovası OSB’de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Dilovası OSB’de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle Dilovası Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İhbar üzerine hastaneye kimyasal olaylara müdahale aracının da bulunduğu itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

4 işçi burada gözetim altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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