4 işletmeye ceza kesildi! Bin 527 kilo ürün imha edildi

Kaynak: İHA
4 işletmeye ceza kesildi! Bin 527 kilo ürün imha edildi

Diyarbakır'da gıda denetimlerinde 4 işletmeye yasal işlem uygulanırken, bin 527 kilo ürün imha edildi.

Diyarbakır İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde yaz aylarında artış gösteren tüketim ürünlerine yönelik kontroller sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde izinsiz üretim gerçekleştirdiği tespit edilen 4 işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulandı, bin 527 kilogram ürün imha edildi.

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Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini, vatandaşların da şüpheli ürün ya da işletmeleri "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirebileceğini hatırlattı.

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