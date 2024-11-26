4 kaçak göçmen yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
4 kaçak göçmen yakayı ele verdi

OSMANİYE'de uygulama noktasında durdurulan otobüste 2'si Tayland, 2'si Suriyeli olmak üzere 4 kaçak göçmen yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki otogar çevresinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uygulamada şüphe üzerine bir otobüs durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, kimlik belgesi olmayan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 2'si Tayland, 2'si Suriye uyruklu olmak zere 4 kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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