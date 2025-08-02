4 kadın, başka kadını dövdü: Dehşet anları kamerada...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te 4 kadın, sokakta oturan başka bir kadını sopa, tekme ve yumruklarla darp ederek, elbiselerini soymaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oturan bir kadın, kendisine doğru yanaşan 4 kadının sopa, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Hedeflerindeki kadını defalarca darp eden kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı. Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olayın neden yaşandığı bilinmezken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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