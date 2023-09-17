4 kadından ünlü komedyen hakkında tecavüz iddiası

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Komedyen ve aktör Russell Brand, şöhretinin zirvesinde olduğu dönemde birden fazla kadına tecavüz ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlanıyor.

Ünlü komedyenin evine iş görüşmesi için giden bir kadın "Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu, iç çamaşırımı avuçladı ve onu kenara çekti" diyerek Brand'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. 48 yaşındaki komedyenin 16 yaşındaki bir kıza da istismarda bulunduğu öne sürüldü.

4 KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASI

Sunday Times gazetesinin haberine göre, komedyenin kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında Brand'in dört kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim.

"İLİŞKİLERİM RIZAYA DAYALI"

Gazetede yer alan haberde, 4 kadın 2006 ile 2013 yılları arasında cinsel saldırı iddiasında bulundu. Brand ise iddiaları reddetti ve ilişkilerinin "Her zaman rızaya dayalı" olduğunu söyledi.

EVİNE GİDEN KADINA TECAVÜZ ETTİ

Channel 4TV'nin belgesel programı "Dispatches", konuyla ilgili daha fazla ayrıntının yer aldığı belgeselden bir dizi klip yayınladı. Dispatches'a konuşan "Nadia" isimli bir kadın 1 Temmuz 2012'de Brand'in evine gittiğini ve ünlü oyuncunun çırılçıplak bir şekilde çıkarak kendisini duvara ittirdiğini söyledi. Gerçek ismini açıklamayan kadın, "Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu, iç çamaşırımı avuçladı ve onu kenara çekti. Ben kaçmak istedim. Fakat bir prezervatif kullanmadan bana tecavüz etti" dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İngiliz medyası bu kadınların polise şikayette bulunup bulunmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmazken İngiliz polisi harekete geçti. Hem gazeteye hem de TV'ye konuşan ve tecavüz ve taciz iddialarını gündeme getiren kadınların kimliği açıklanmazken, İngiliz polisi bir açıklama yaptı. İngiliz polisi, Brand'i suçlayan kadınların polise giderek resmi şikayette bulunmasını istedi.

16 YAŞINDAKİ KIZA İSTİSMAR

İngiliz medyasına konuşan bir diğer kadın ise 16 yaşındayken Russell Brand tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Alice sahte adını kullanan kadın Ben onu ittirmeye çalıştım fakat geri adım atmadı ve bana cinsel saldırıda bulundu" dedi. Alice, olay yaşandığında halen okulda öğrenci olduğunu da söyledi. Alice ilk cinsel deneyiminin bu tecavüz olayı olduğunu da söyledi.