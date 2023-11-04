İzleyiciler 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Kasım Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 4 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Kasım Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 4 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?
4 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
22:30 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
00:45 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
14:00 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
23:45 Kirli Sepeti
02:30 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Yerli Dizi Tekrar
13:15 Sakla Beni
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Yerli Dizi Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
18:00 Kral Şakir: Cumburlop (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star