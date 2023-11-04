İzleyiciler 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Kasım Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 4 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Kasım Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 4 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?

4 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)

22:30 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)

00:45 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

14:00 Hudutsuz Sevda

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

23:45 Kirli Sepeti

02:30 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Yerli Dizi Tekrar

13:15 Sakla Beni

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

18:00 Kral Şakir: Cumburlop (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star