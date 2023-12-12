4 katlı apartmanın çatısı yangına teslim oldu

Ataşehir’de 4 katlı apartmanın çatı katında elektrik aksamından kaynaklı olduğu tespit edilen yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
4 katlı apartmanın çatısı yangına teslim oldu

Yangın, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı dairede elektrik aksamından kaynaklı yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevli şekilde yanan çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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“HASTANEDEN GELDİM, BAĞRIŞMALAR DUYDUM”

Yangın çıkan binada oturan İlyas Sancar, “Hastaneden geldim, binaya girdim bağrışmalar vardı. Dışarıdakiler çatı katı yanıyor dedi. İtfaiyeye haber vermişler, itfaiye ekipleri çok hızlı geldi. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” dedi.

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