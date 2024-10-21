4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 859/4. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı. Dumandan etkilendı 3 kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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