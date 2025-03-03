4. kattan düşen kadın kurtarılamadı

Olay, sabah saat 10.30 sularında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın 4. katında meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 53 yaşındaki yaralı Fatma S.hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm uğraşlara karşın hayatını kaybetti.

İntihar ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.