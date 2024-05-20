4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
4. kattan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen 38 yaşındaki Selçuk Kaya hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde yaşanan trajik bir olay, halkı derinden üzdü.

İddialara göre, 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki evinde bulunan Selçuk Kaya, balkonda hava almak amacıyla bulunurken dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Olayı duyan komşularının çığlıkları üzerine, hemen olay yerine koşarak Selçuk Kaya'yı kanlar içinde yerde buldular.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, acilen Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm çabalara rağmen doktorların müdahalesiyle Selçuk Kaya kurtarılamadı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

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