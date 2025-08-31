4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nde Filistin için destek çağrısı

Tataristan hükümeti, Rusya hükümeti, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, Kazan Federal Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapanış oturumu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valery Falkov, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültürel, Sosyal ve Aile İlişkileri Genel Direktörü Dr. Amina Obaid Alhajri'nin katılımıyla gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da oturuma video mesaj gönderdi.

MİNNİHANOV: "RUSYA İLE İSLAM DÜNYASI ARASINDA GENÇLERİN İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ"

"Küresel Değişim Çağında Eğitim" başlıklı oturumda konuşan Minnihanov, eğitimin hem bireysel hem de devlet için bir sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, "Eğitimde sadece bilgi vermek hakkında değil, sorumlu, vatansever ve ilgili vatandaşlar yetiştirmek için değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz" dedi. Tataristan'ın geçen yıl Rusya'da bilimsel ve teknolojik yönetim süreci açısından ilk sırada yer aldığını ifade eden Minnihanov, "Rusya ile İslam dünyası arasında gençlerin işbirliğini geliştiriyoruz. Bugün yabancı öğrenci sayısı 22 bini geçti. Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki uluslararası gençlik işbirliğinin gelişmesine özel bir alaka gösteriyoruz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı üzerine bu yıl Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu oturumlarına başkanlık yaptığını anlatan Minnihanov, "Rusya'da geleneğe dayalı şekilde genç nesilleri eğitmek ve bir araya getirmek için daha fazla şart oluşturuluyor. Hedef, sivil topluma katkıda bulunmak ve sivil toplumun gelişmesi" dedi.

LAVROV: "KAZAN'DA DOĞU İLE BATI'NIN GELENEKLERİ BİRLEŞİYOR"

Zirveye video mesaj ile katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Kazan'da yüz yıllarca Doğu ile Batı'nın geleneklerinin birleştiğini, kültürler arası diyaloğun olduğunu ve dini değerlere saygı duyulduğunu, bu nedenle zirvenin burada düzenlenmesinin sembolik önemi olduğunu söyledi. Zirvede, insanların farklı ülkelerden gelerek farklı dillerde kendilerini ifade ettiğini ancak barış ve dostluk içinde birlikte olduklarını belirten Lavrov, bu tür fikirlerin uluslararası düzende gerekli olduğunu ifade etti.

FALKOV: "ZORLUKLARLA MÜCADELE EDEBİLMEK İÇİN GENÇLERİN İYİ EĞİTİLMESİ GEREKİYOR"

Bakan Valery Falkov da gençlerin iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm ve küresel güç merkezlerindeki değişim gibi beklenmedik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bu zorluklarla mücadele edebilmek için gençlerin iyi şekilde eğitilmesi gerekiyor. Ortak etkinliklerle ülkelerimizin modern dünyanın zorluklarıyla yüzleşebileceğinden, gençler ve yeni nesiller için daha iyi bir gelecek inşa edebileceğinden eminim" dedi.

AYHAN: "EĞİTİM AKADEMİK BİLGİDEN DAHA FAZLASINI SAĞLAMAK ZORUNDA"

ICYF Başkanı Taha Ayhan da gençlerin sesini küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde duyurma hedefleriyle çalıştıklarını belirterek, "Misyonumuz basit ama hayati; gençlerin karşılaştığı eğitim, istihdam, kültürel değişim ve liderlik gibi gerçek sorunlara odaklanmak ve onları geleceğe hazırlayacak platformlar sunmaktır" diye konuştu.

Zirvenin temel konusunun küresel değişim çağında eğitim ve kişilik olduğunu belirten Ayhan, "Bugün eğitim, akademik bilgiden daha fazlasını sağlamak zorunda. Bir insanı tamamen birey haline getirmeli, bilgi sağlarken karakterini, duygularını, değerlerini ve toplumda sorumlu şekilde hareket etme becerisini güçlendirmeli" diye konuştu.

Her zaman değerleri merkeze koyduklarını dile getiren Ayhan, toplumların artık daha fazla bağlantılı haline geldiğini ve bu durumda çoğu insanın dünyadaki yerini sorguladığını söyledi.

ICYF tarafından düzenlenen liderlik programlarının gençlere güven ve sorumluluk verdiğini vurgulayan Ayhan, "Gençlere birey olarak büyüme ve toplumlarında liderler olarak hizmet etme fırsatı vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ayhan, hükümetlere, kurumlara, örgütlere ve gençlere birlikte çalışma çağrısında bulunarak, karakter inşa eden eğitim sistemin öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ICYF BAŞKANI AYHAN'DAN FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI

Gazze'deki krizin çok önemli hale geldiğine dikkati çeken Ayhan, Gazze'yi destekleme ve soykırımı önleme konusunda her girişimde bulunma çağrısı yaparak şöyle devam etti:

"Filistin'in gençleri ve halkı en zor koşullarda yaşamaktadır. Çocuklar eğitimden, güvenlikten ve hatta en temel haklarından mahrum bırakılmaktadır. ICYF adına sizlerden Gazze'ye insani destek sağlamanızı talep ediyorum. Ayrıca, tarihin ve Filistin davasının haklılığının eğitim kurumlarımıza taşınmasını; böylece gelecek nesillerin adaletin ve dayanışmanın neden önemli olduğunu öğrenmelerini istiyorum."

İİT Kültürel, Sosyal ve Aile İlişkileri Genel Direktörü Dr. Amina Obaid Alhajri ise zirve kapsamında gençlerin fikir alışverişinde bulunduğunu, tecrübelerini paylaştığını ve mevcut genç nüfusla ilgili konulara çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. Alhajri de İsrail'in saldırıları nedeniyle acı çeken Filistinli gençlerin durumuna da dikkati çekerek, "Filistin'de gençler, özellikle İsrail'in yasa dışı işgali ve askeri saldırı sürerken uğradığı baskı ve şiddetten acı çekmeye devam ediyor" dedi.

Filistinlilerin yaşam, güvenlik, çocukların eğitimi, tıbbi bakım gibi temel insan haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Alhajri, uluslararası topluma Filistinlilere yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.