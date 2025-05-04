4 kilidi kırılıp çalınan motosikletini gemi zinciriyle bağladı

Eskişehir'de ekmek teknesi olan motosikleti, taksiti bittikten hemen sonra çalınan 8 çocuk babası Şaban Çataldaş'ın aracı, polis tarafından bulundu. Şüphelilerce aracına 100 bin TL zarar verilen Çataldaş, motosikletini bu kez gemi zinciri ile bağladığını söyledi.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alize Sokak üzerinde ikamet eden Şaban Çataldaş'ın, geri dönüşüm işi yaptığı 26 AJN 771 plakalı 3 tekerlekli motosikleti 9 aydır ödediği taksitlerinin bitmesinden bir gün sonra çalınmıştı. Toplam 4 kilitle evinin bahçesine bağladığı motosikletinin çalınması sonra talihsiz adam çaresiz kalmıştı.

Toplam 110 bin TL'ye aldığı motosikletin çalınmasının ardından polise şikâyette bulunan Çataldaş'ın ekmek teknesi, ekiplerce bulunarak sahibine teslim edildi. Oldukça mutlu olan 8 çocuk babası adam, emniyet teşkilatına teşekkür etti. 4 kilide rağmen motosikleti çalınan adam bu kez aracını gemi zinciriyle ağaca bağladı. Aracının farı, koltuğu, aküsü gibi yerlerinde hasar oluşan Şaban Çataldaş, maddi zararının 100 bin TL olduğunu belirtti.

Polislere teşekkür eden Şaban Çataldaş, 110 bin liraya aldığı motosiklette 100 bin lira masrafı olduğunu iddia ederek şöyle konuştu: "Motor bulundu, polis memurları bulmuş, gelmişler. Aynı gün saat 12'de bir tane motosiklet ve bizimkini çalmışlar. Motorun, kasanın vaziyetine bak. Motorun kendi 120-130 bin lira ama şu an 100 bin lira masraf çıkardılar. Motoru dağıtmışlar, yerine bırakmamışlar. Farları, aküleri, kasa, her tarafını dağıtmışlar. Yine Allah razı olsun, polis memurları buldu, geldi, verdi. Şimdi işte tekrar ruhsata çıkaracağız. Tekrar plaka çıkaracağız. Bin 700 lira çekme parası aldılar. Bin 700 lira da ruhsata vereceğim. Şimdi biz de tekrar plaka çıkaracağız."

Hırsızlardan dert yanan ve motosikletini gemi zinciri ile bağlayan Şaban Çataldaş, "Yani hırsızlara diyorum, gidin başka zengin birinin motorunu alın, beni ne yapacaksınız? Ben de binemeyeceğim şimdi. Gitmiyor ki, neresini bineceğim? Far yok, düdük yok, korna yok. Hiçbir şey yok. Ya motorun kendi 130 bin lira ama 100 bin lira masraf çıktı. Gemi zinciriyle bağladım, bu sefer de. Ya da yine yapacaklarsa, bağlamayayım bırakayım, alsınlar, gitsinler. Bundan sonra ne olacak" dedi.