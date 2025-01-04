4 kişi liseli genci dövüp bıçakladı

Kaynak: İHA

Ankara'da husumetli olduğu yaşıtları tarafından öldüresiye darp edilen çocuk bacağından bıçaklandı. Tekme tokat dövülen çocuğun o anları ise saldırgan grup tarafından kamera kaydına alındı.

Dehşete düşüren olay, Keçiören'in Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi, daha önce okulda tartıştığı yaşıtlarıyla sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma, alevlenerek kavgaya dönüştü.

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Saldırıya uğrayan çocuk linç edilircesine darp edilmesinin ardından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan grup bölgeden ayrılırken, yaralı çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 çocuk hakkında idari işlem başlatıldı.

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Saldırgan gruptan bir kişinin ise olay anını cep telefonuyla kamera kaydına aldığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde kalabalık bir grubun, etrafında çember oluşturduğu çocuğu tekme tokat dövdüğü anlar görüldü.

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