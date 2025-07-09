4 kişilik ailenin aracı kanala uçtu! Baba ve oğlu can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ve diğer oğul yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Yasin P.idaresindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, seyir halindeyken sulama kanalına düştü. Kaza yerine gelen vatandaşlar tarafından anne M.P. ve oğlu Asil P. kanaldan çıkarıldı.

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BABA VE OĞUL KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle baba ve oğlu da sulama kanalından çıkarıldı.

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Ağır yaralı olarak tedaviye alınan baba ve oğlu Aslan P., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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