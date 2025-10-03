4 kişilik ailenin maliyeti 100 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın eylül ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 artarken, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

1 YILDA YÜZDE 42,8’LİK ARTIŞ

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 artış gösterdi, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 42,8 arttı.

4 KİŞİLİK AİLENİN MAALİYETİ 100 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise geçen aya göre 3 bin 310 lira artarak 102 bin 45 liraya yükseldi. 2024’ün eylül ayında ise bu maliyet 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.