4 kişilik ailenin yok olduğu kaza anı kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 kişilik ailenin yok olduğu kaza anı kamerada

Adana'da 4 kişilik ailenin hayatlarını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

4 kişilik ailenin yok olduğu kaza anı kamerada

Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 21 Temmuz günü Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana gelmişti.


Veysel Aydoğmuş'un kullandığı ve içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil, Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşılmıştı. 25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartılmıştı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi

Otomobilin köprüden düştüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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