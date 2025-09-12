4 ligde haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 5, Nesine 2. Lig'de 4, Nesine 3. Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
TRENDYOL SÜPER LİG
13 Eylül Cumartesi:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Saat 17.00)
Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Saat 17.00)
ikas Eyüpspor-Galatasaray (Saat 17.00)
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Saat 20.00)
Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Saat 20.00)
14 Eylül Pazar:
Zecorner Kayserispor-Göztepe (Saat 17.00)
Gaziantep FK-Kocaelispor (Saat 20.00)
Fenerbahçe-Trabzonspor (Saat 20.00)
15 Eylül Pazartesi:
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Saat 20.00)
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Saat 17.00)
Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Saat 20.00)
13 Eylül Cumartesi:
Boluspor-Manisa FK (Saat 16.00)
İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Saat 16.00)
Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (Saat 19.00)
Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Saat 19.00)
14 Eylül Pazar:
Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Saat 16.00)
Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Saat 16.00)
Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Saat 19.00)
15 Eylül Pazartesi:
Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Saat 20.00)
NESİNE 2. LİG
Kırmızı Grup:
Yarın:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Saat 15.30)
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol (Saat 15.30)
Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor (Saat 16.00)
Ankara Demirspor-Somaspor (Saat 16.00)
Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK (Saat 16.30)
Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK (Saat 16.30)
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor (Saat 19.00)
Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (Saat 19.00)
Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK (Saat 19.00)
Beyaz Grup:
Yarın:
Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK (Saat 15.30)
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor (Saat 16.00)
Adana 01 FK-Altınordu (Saat 16.00)
Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Saat 16.30)
Kepezspor-GMG Kastamonuspor (Saat 16.30)
Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Saat 16.30)
Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Saat 19.00)
Bucaspor 1928-Muğlaspor (Saat 19.00)
Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Saat 19.00)
NESİNE 3. LİG
1. Grup:
Yarın:
Yalova FK 77-Galata SK (Saat 17.00)
Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Saat 17.00)
Silivrispor-Çorluspor 1947 (Saat 17.00)
Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK (Saat 17.00)
Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK (Saat 19.00)
14 Eylül Pazar:
Bursa Nilüfer Futbol-Etimesgut SK (Saat 17.00)
Edirnespor-İnegöl Kafkas SK (Saat 17.00)
Bulvarspor-İnkılap Futbol (Saat 17.00)
2. Grup:
Yarın:
Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor (Saat 15.00)
Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol (Saat 15.00)
Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Saat 15.00)
Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Saat 15.00)
Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor (Saat 15.00)
Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK (Saat 15.00)
Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor (Saat 19.00)
14 Eylül Pazar:
Kilis 1984-Suvermez Kapadokyaspor (Saat 15.00)
3. Grup:
Yarın:
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Saat 14.30)
Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Saat 15.00)
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Saat 15.00)
Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK (Saat 15.00)
Amasyaspor-52 Orduspor (Saat 15.00)
Smart Holding Çayelispor-Giresunspor (Saat 15.00)
1926 Bulancakspor-Pazarspor (Saat 15.00)
Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (Saat 19.00)
4. Grup:
Yarın:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Saat 15.00)
Kütahyaspor-Karşıyaka (Saat 17.00)
Ülkea Nazillispor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Saat 17.00)
Altay-Ayvalıkgücü Belediyespor (Saat 19.00)
Balıkesirspor-Tire 2021 FK (Saat 19.00)
İzmir Çoruhlu FK-Eskişehirspor (Saat 19.00)
14 Eylül Pazar:
Alanya 1221 Futbol-Söke 1970 SK (Saat 15.00)
Afyonspor-Oktaş Uşakspor (Saat 19.00)