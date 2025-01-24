4 mahallede 6 gün su kesintisi yapılacak. BUSKİ duyurdu (24 Ocak 2025)

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi, Tahtalı, Yaylacık ve Çalı Mahalleleri, Bursa-Balıkesir Yolu (Çalı Yolu) civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 25 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

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