4 mahallede 6 gün su kesintisi yapılacak. BUSKİ duyurdu (24 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 mahallede 6 gün su kesintisi yapılacak. BUSKİ duyurdu (24 Ocak 2025)

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bazı mahallelerde 25-31 Ocak 2025 tarihleri arasında su kesintisi yapılacağını duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi, Tahtalı, Yaylacık ve Çalı Mahalleleri, Bursa-Balıkesir Yolu (Çalı Yolu) civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 25 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

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