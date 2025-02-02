4 milyon araç sahibine ÖTV piyangosu! Bir defaya mahsus uygulanacak

Türkiye'de kullanılan her 4 araçtan biri 25 yaşını aşmış durumda bulunuyor. Hurda araç sahipleri ise çıkarılacak ÖTV muafiyetini dört gözle bekliyor.

2000 model ve daha eski araç sahiplerinin sıfır araç almaları halinde bir defaya mahsus ÖTV'den muaf tutulacak olmasının ise otomotiv piyasasına büyük hareket getirmesi bekleniyor.

4 MİLYON ARAÇ SAHİBİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Meclis'e sunulan taslağın Şubat ayı içinde yasalaşabileceği belirtiliyor. Yasa 4 milyonun üzerinde hurda araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

2000 model ve daha eski araç sahipleri için hazırlanan hurda teşviki yasa tasarısı çevre kirliliği ve yakıt masrafının azaltılması ve aynı zamanda eski araçların ekonomiye kazandırılması amacı ile hazırlandı.

YERLİ VE SIFIR ARAÇ PAZARI CANLANACAK

ÖTV muafiyetiyle birlikte birçok hurda araç sahibinin 0 araç almaya yöneleceği için yeni araç pazarının canlanması beklenirken, diğer yandan sıfır araç alanların bir kısmanın araçlarını satışa çıkarma ve ikinci el piyasasının da canlanması bekleniyor. Ayın zamanda ÖTV muafiyeti fırsatı nedeni ile hurda araçların şimdiden ederinin üzerinde satılmaya başlandığı görülüyor.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Diğer yandan hurda teşvikten yararlanacak araç sahiplerine yeni araçlarını Türkiye'de üretilen araçlardan seçmesi şartı getirilecek.

Teklif şu anki hali ile yasalaşırsa 6 farklı markadan 12 model ÖTV'den muaf satılacak. Bu modeller ise Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

Bu modellerden bazıları ise Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.