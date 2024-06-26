4 milyon dolar kazandı heyecandan yere yığıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
4 milyon dolar kazandı heyecandan yere yığıldı

4 milyon dolar yani 12.1 milyon Türk Lirası kazanan adam bir anda yere yığıldı.

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