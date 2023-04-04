4 Nisan Salı TV yayın akışında ne var? 4 Nisan Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Nisan Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Nisan Salı hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Nisan Salı televizyonda ne var? 4 Nisan Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Nisan Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Nisan Salı televizyonda ne var? 4 Nisan Salı bugün hangi diziler var?

4 NİSAN SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

01:45 Güzel Günler

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Drç Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yerli Dizi Tekrar

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:30 Ego

15:15 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

16:00 En Hamarat Benim

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

22:50 Adım Farah

01:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:30 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

23:30 Yüz Yıllık Mucize

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

05:30 Canım Annem