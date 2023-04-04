4 Nisan Salı TV yayın akışında ne var? 4 Nisan Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Nisan Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Nisan Salı hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Nisan Salı televizyonda ne var? 4 Nisan Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Nisan Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Nisan Salı televizyonda ne var? 4 Nisan Salı bugün hangi diziler var?
4 NİSAN SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
01:45 Güzel Günler
04:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Drç Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Aşk ve Umut
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yerli Dizi Tekrar
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:30 Ego
15:15 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
16:00 En Hamarat Benim
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:50 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
05:30 Canım Annem