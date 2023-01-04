4 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ocak Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 4 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 4 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

22:30 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

00:30 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

02:15 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

04:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)

01:55 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

23:30 Yasak Elma

02:00 En Hamarat Benim

04:15 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün

00:15 Dizi

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:30 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

15:10 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

02:40 Adını Sen Koy

03:30 Hayallerinin Peşinde

03:30 Seksenler

05:40 Kapanış