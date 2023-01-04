4 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ocak Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 4 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 4 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
22:30 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
00:30 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
02:15 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
04:15 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)
01:55 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Yasak Elma
02:00 En Hamarat Benim
04:15 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
15:10 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:40 Adını Sen Koy
03:30 Hayallerinin Peşinde
03:30 Seksenler
05:40 Kapanış
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