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Recep Canpolat 4 özel Türk bankasına açılan davanın dosya numarasını paylaştı

Gazeteci Recep Canpolat, ABD Hazine Bakanlığı'nın 4 Türk özel bankasına yalan altın ticareti ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattığını bildirmişti. Canpolat davanın dosya numarasını da açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:56
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4 özel Türk bankasına açılan davanın dosya numarasını Recep Canpolat paylaştı

Recep Canpolat 4 özel Türk bankasına açılan davanın dosya numarasını paylaştı
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Recep Canpolat’ın duyurmasıyla gündeme gelen ABD Hazine Bakanlığı, ‘4 Türk özel bankasına yalan altın ticareti ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattığı haberinin’ ardından herkes bu bankaları merak etmeye başladı. 

İncelemeye konu olan miktarın tutarı 60 milyar dolar.

Canpolat kişisel sosyal medya hesabından davanın dosya numarasını da paylaştı.

İşte Canpolat'ın paylaşımı;

"Anlama sorunun var kardeşim!Soruşturma Türkiye’de 6 aydır yoğunlaşmış. Soruşturma 14 aydır yapılıyor. OFAC incelemesi ABD’de yeni başlamış. ARAŞTIR. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya No: 2021/191673. Belgesiz haber yapmam. 33 yıllık gazeteciyim bir tane tekzibim yok. NOKTA"

Türkiye'nin konuştuğu olayın, bir bankanın üst düzey yöneticilerinin hayali altın satışına imkan veren çok sayıda posu kriminal kişilerin eline geçmesi ile çok sayıda kişiyi dolandırması sonucu patladığı; Türk poslarının yurt dışında çalışmış ve çalışıyor olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'de savcılık 2 özel bankaya incelemeyi aldı. ABD ise 4 özel bankayı incelemeye almış durumda.

BBC NEWS TÜRKÇE 21 EKİM 2021 TARİHLİ HABERİNDE BU KONUYU ELE ALMIŞTI

TÜRKİYE GRİ LİSTEDE

Türkiye gri listede: OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi izlemeye aldı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı kurum, bu hafta düzenlenen Genel Kurul'da alınan kararları bugün bir basın toplantısıyla duyurdu.

Buna göre en son 2019'da yapılan değerlendirmede bu alanlarda bazı eksiklerinin olduğu vurgulanan Türkiye, yakından takip edileceği anlamına gelen gri listeye girdi.

FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye'de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Pleyer, "Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve Birleşmiş Milletler'in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir" dedi.

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