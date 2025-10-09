Türkiye’nin dört şehrinde yılanlar, sıcak havaların etkisiyle insanların yaşam alanlarına girerek korku salıyor. Bursa, Mersin, Mardin ve diğer illerde görülen yılan vakaları, vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, yılanların şehir merkezlerinde bile ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde bir vatandaş, park halindeki otomobilin jantında sarı-siyah desenli, yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan fark etti. Yılanı görenler hem şaşkınlık yaşadı hem de cep telefonlarıyla görüntüledi. Yılan, janttan çıkarak gözden kayboldu.



Aynı şehirde, İnegöl’ün Karagölet Mahallesi’nde piknik yapan 26 yaşındaki Gamze A., bozyörük yılanı tarafından bacağından ısırıldı. Genç kadın, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı; yılan ise kaçtı.



Mersin’in Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde bir sitenin boşaltılan havuzunda mahsur kalan 1,5 metrelik karayılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zehirsiz olduğu belirtilen yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.



Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise Bagok Dağı bölgesinde bir engerek yılanı, ağaca tırmanırken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Uzmanlar, sıcak havalarda yılanların su ve serin alan arayışıyla yerleşim yerlerine yaklaştığını belirtiyor. Vatandaşlara, yılanlarla karşılaştıklarında sakin kalarak yetkililere haber vermeleri öneriliyor.