4 silindirli BMW'nin en güçlü otomobili Türkiye yollarında

Alman devinin bugüne kadar ürettiği en güçlü 4 silindirli motora sahip BMW X1 M35i xDrive Türkiye'de. Araç 250 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,2 saniyede gerçekleştirebiliyor.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
4 silindirli BMW'nin en güçlü otomobili Türkiye yollarında

BMW X1 M35i xDrive, BMW’nin kompakt SUV segmentindeki en sportif seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, BMW X1 ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak, M Performans özelliklerine sahip bir tasarım ve motor sunuyor.

Ön tamponda büyük hava girişleri, arka tamponda ise dört adet egzoz çıkışı ve difüzör bulunuyor. Ayrıca, 19 inçlik alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri, siyah renkli çerçeveler ve M logoları da aracın sportif görünümünü tamamlıyor.

BMW X1 M35i xDrive, BMW’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü 4 silindirli motor olan 2,0 litrelik TwinPower turbo motora sahip. Bu motor, 316 HP güç ve 450 Nm tork üretiyor.

Bu sayede, araç 250 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,2 saniyede gerçekleştirebiliyor. Aracın performansını destekleyen diğer unsurlar ise, 4 tekerlekten çekiş sistemi, kilitli diferansiyel, 7 ileri otomatik şanzıman ve adaptif süspansiyon sistemi.

İÇ MEKANI MEST EDİYOR

BMW X1 M35i xDrive, iç mekanda da sportifliğini sürdürüyor. Sportif koltuklar, M deri direksiyon, M vites topuzu, alüminyum pedallar, kırmızı dikişli siyah deri koltuklar ve kapı panelleri, dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı multimedya sistemi aracın iç donanımını oluşturuyor.

Ayrıca, araçta çeşitli sürüş modları, baş üstü gösterge, kablosuz şarj, Apple CarPlay, geri görüş kamerası, park asistanı, şerit takip asistanı, çarpışma önleme asistanı gibi teknolojik ve güvenlik özellikleri de bulunuyor.

BMW X1 M35i xDrive, kompakt SUV segmentindeki en sportif ve en güçlü model olarak dikkat çekiyor. Bu model, hem performans hem de konfor açısından beklentileri karşılayacak bir araç olarak görünüyor.

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