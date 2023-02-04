4 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? 4 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Şubat Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? v Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? 4 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?
4 ŞUBAT CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
08:00 Tarkan (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan (Yerli Sinema)
16:15 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
01:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
03:00 Güzel Günler
05:00 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)
12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)
13:00 Aldatmak
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Ailem İçin (Yabancı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
01:30 Yasak Elma
04:00 İnadına Aşk
06:00 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)
22:15 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)
00:15 Çöp Adam
02:30 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
04:00 Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
13:15 Sıfırıncı Gün
15:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
03:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Ege’nin Hamsisi
09:10 Hayallerinin Peşinde
09:30 Yürek Çıkmazı
12:40 Teşkilat
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
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