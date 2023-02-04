4 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? 4 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Şubat Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? v Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? 4 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?

4 ŞUBAT CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

08:00 Tarkan (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan (Yerli Sinema)

16:15 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

01:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

03:00 Güzel Günler

05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)

10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)

12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)

13:00 Aldatmak

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Ailem İçin (Yabancı Sinema)

04:30 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

01:30 Yasak Elma

04:00 İnadına Aşk

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)

22:15 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)

00:15 Çöp Adam

02:30 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

04:00 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

13:15 Sıfırıncı Gün

15:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:30 Dizi

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Ege’nin Hamsisi

09:10 Hayallerinin Peşinde

09:30 Yürek Çıkmazı

12:40 Teşkilat

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu