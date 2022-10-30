30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:39
Takip Et

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı
+
Aa
-


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’, ’alkollü araç kullanma’ suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
3
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
4
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
6
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
7
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.