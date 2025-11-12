Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı dörtlü Süper Kupa takvimi ile Afrika Kupası tarihleri çakıştı.

Bu nedenle Süper Kupa'da boy gösterecek dört kulüp Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un kilit oyuncuları bu maçlarda forma giyemeyecek.

SÜPER KUPA İLE AFRİKA KUPASI TARİHLERİ ÇAKIŞIYOR

TFF’nin duyurusuna göre Fenerbahçe-Samsunspor ve Trabzonspor-Galatasaray eşleşmelerinin oynanacağı yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda ile 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda yapılacak. Final karşılaşması ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Ancak Afrika Kupası’nın 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olması, milli takımlarına çağrılması muhtemel yıldız futbolcuların Süper Kupa’da forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

GALATASARAY’DA DÖRT YILDIZ TEHLİKEDE

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarına gitmeleri halinde Süper Kupa maçlarında görev alamayacak.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER EN-NESYRI VE NENE’DE

Sarı-lacivertli ekipte Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, ülkelerinin milli takımlarına davet almaları durumunda Süper Kupa’da kadroda yer almayacak.

TRABZONSPOR'UN KADRO İSKELETİ ÇÖKEBİLİR

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’da Kamerunlu kaleci Andre Onana, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai ve Nijeryalı forvet Paul Onuachu’nun milli takıma çağırmaları halinde Süper Kupa maçlarında forma giyemeyecek olmaları şimdiden büyük endişe yaratıyor.

SAMSUNSPOR’DA İKİ EKSİK İHTİMALİ

Karadeniz ekibinde ise Senegalli forvet Cherif Ndiaye ve Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, milli takımlarının turnuva programına dahil edilirse Süper Kupa’da forma giyemeyecek.