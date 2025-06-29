4. Tarım Ekosistemi Buluşması’nda Germencik standı akına uğradı

Kaynak: ANKA
4. Tarım Ekosistemi Buluşması’nda Germencik standı akına uğradı

Germencik Belediyesi’nin İNYA markasıyla katıldığı 4. Tarım Ekosistemi Buluşması’nda açtığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ziraat Bankası’nın katkılarıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dün gerçekleşen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması’na, Türkiye’nin birçok yerinden yüzlerce üretici, firma ve marka katıldı.

Germencik Belediyesi’nin de İNYA markasıyla yer aldığı ve ilçenin tarımsal zenginliklerini sergilediği buluşmada, ziyaretçiler Germencik standına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle ilçenin ana geçim kaynağı olan incir çok sayıda ziyaretçinin gözdesi oldu.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin zenginliklerini tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Yoğun ilgi gören standımızda özellikle incirimiz büyük talep gördü. İlçemizin tarımsal zenginliğini tüm Türkiye’yle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çiftçi ve üreticilerimizin emek ve alın teri bizlere emanet. Onların bu çabası ve özverisini bizler de tanıtarak, duyurarak destekleyecek ve her platformda olacağız” diye konuştu.

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