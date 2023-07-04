4 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 4 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

4 Temmuz Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 4 Temmuz Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 4 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 4 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

4 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 4 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Temmuz Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Temmuz Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 4 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Temmuz Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 4 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

4 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

1052336.jpgATV YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Bir Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Anne (Yabancı Sinema)

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20-3-8aar.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

fox.jpgFOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

preview.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Sahtekar İkili (Yabancı Sinema)

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpgTV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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